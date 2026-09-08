Ici, nos savoir-faire – Visite Allande Lingerie Le Dorat
jeudi 22 octobre 2026 · Le Dorat
Informations pratiques
Le Dorat
Ici, nos savoir-faire – Visite Allande Lingerie
2 Avenue du Président Georges Pompidou Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-26
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-23 2026-10-26 2026-10-27
Et si vous passiez de l’autre côté de l’atelier ? Allande/87C vous ouvre les portes de son atelier au Dorat. Pendant cette visite, découvrez les différentes étapes de confection de nos modèles, observez le travail minutieux de nos artisanes et plongez dans les coulisses d’un atelier où chaque pièce est réalisée avec soin, en France.
Visite gratuite et guidée. Nous avons hâte de partager avec vous les secrets de notre savoir-faire.
Réservation par mail contact@87c.fr ou téléphone 06 40 58 81 91 .
2 Avenue du Président Georges Pompidou Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 58 81 91 contact@87c.fr
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English : Ici, nos savoir-faire – Visite Allande Lingerie
L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite Allande Lingerie Le Dorat a été mis à jour le 2026-09-08 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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