Ici, nos savoir-faire Visite Ambiance Bois Accueil et scierie Faux-la-Montagne

Accueil et scierie 37 Route d'Eymoutiers Faux-la-Montagne Creuse
Visite guidée d’environ 1h30 de cette structure coopérative.
Une scierie implantée à Faux la montagne depuis 1988 au fonctionnement autogéré.
Réservation sur notre site à la rubrique « nous contacter »
Où directement par mail, contact@ambiance-bois.com, en indiquant nom, prénom, numéro de téléphone et nombre de personne
8 personnes minimum par visite
20 personnes maximum par visite .
+33 5 55 67 94 06 contact@ambiance-bois.com
