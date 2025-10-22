Ici, nos savoir-faire Visite Atelier de Pacou, savonnerie artisanale Vellèches

Ici, nos savoir-faire Visite Atelier de Pacou, savonnerie artisanale Vellèches mercredi 22 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite Atelier de Pacou, savonnerie artisanale

6 lieu-dit Marmande Vellèches Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-25

Découvrez les coulisses de L’atelier de Pacou, une savonnerie artisanale. Tout savoir sur la fabrication du savon, de ses bienfaits sur la santé et la peau.

Présentation de l’atelier, démarches et engagements de la savonnière, sensibilisation aux enjeux de santé sur la peau, descriptif et comparatif des différentes méthodes de fabrication de la savonnerie, approche du métier de la plante jusqu’au produit fini. .

6 lieu-dit Marmande Vellèches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 70 52 56 latelierdepacou.info@gmail.com

English : Ici, nos savoir-faire Visite Atelier de Pacou, savonnerie artisanale

German : Ici, nos savoir-faire Visite Atelier de Pacou, savonnerie artisanale

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite Atelier de Pacou, savonnerie artisanale

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Atelier de Pacou, savonnerie artisanale Vellèches a été mis à jour le 2025-10-14 par CRT_NA