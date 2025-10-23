Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Forme contre forme (reliure, emboîtage et marqueterie de papier) Atelier Forme contre forme Bordeaux

jeudi 23 octobre 2025.

Atelier Forme contre forme 165 Rue du Palais Gallien Bordeaux

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-24

2025-10-23

Plongez dans l’univers de la métamorphose du papier à l’Atelier Forme contre forme. Je partagerai mon savoir-faire autour de la reliure, de l’emboîtage, de la marqueterie de papier et des impressions artisanales (typographie, risographie, dorure à chaud). La visite guidée de 30 à 45 min comprend la découverte de l’atelier, la présentation des techniques et la démonstration de certaines étapes de fabrication. Je présenterai aussi les papiers de création et toiles de reliure que j’utilise, mes dernières réalisations, ainsi que mon parcours au sein d’une imprimerie fine à Paris. Les visites se font uniquement sur réservation, en petits groupes de 6 à 8 personnes, afin de garantir un moment privilégié d’échange. Ouvert aux enfants dès 6 ans et aux ados, qui pourront voir concrètement comment le papier se transforme en créations uniques.

Réservation par mail hello@alexandrinethore.fr .

Atelier Forme contre forme 165 Rue du Palais Gallien Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 49 48 77 hello@alexandrinethore.fr

