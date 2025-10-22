Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Kidur La Confection des 2 Sèvres (C2S) 51 rue du bocage Courlay

Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Kidur La Confection des 2 Sèvres (C2S) 51 rue du bocage Courlay mercredi 22 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Kidur La Confection des 2 Sèvres (C2S)

51 rue du bocage 51 rue du Bocage Courlay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-22

Le temps d’une visite, l’équipe Kidur se fera un plaisir de vous ouvrir les portes de l’atelier pour vous faire découvrir les différents métiers de ces femmes et de ces hommes qui élaborent au quotidien vos vêtements responsables, durables et résistants.

Durée 1h. Par téléphone ou via notre site internet https://kidur.fr/pages/visiter-latelier-kidur

48h à l’avance afin de nous organiser au mieux. .

51 rue du bocage 51 rue du Bocage Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 31 19 ac@laconfection-c2s.fr

English : Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Kidur La Confection des 2 Sèvres (C2S)

German : Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Kidur La Confection des 2 Sèvres (C2S)

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Kidur La Confection des 2 Sèvres (C2S)

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Kidur La Confection des 2 Sèvres (C2S) Courlay a été mis à jour le 2025-09-15 par CRT_NA