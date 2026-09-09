Informations pratiques

Granges-d’Ans

Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier LM

601 Route du Puits Laroche Granges-d’Ans Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

MF Atelier Déco est un atelier de menuiserie bois sur mesure et de conseil en design intérieur. Marielle Pinçonnet, décoratrice d’intérieur diplômée, et Frédéric Jesson, menuisier-ébéniste, sont réunis autour d’un même objectif : créer des intérieurs uniques, durables et qui vous ressemblent. Nous accompagnons particuliers, professionnels, restaurateurs, gîtes et architectes dans leurs projets d’aménagement intérieur : conseil en design, aménagements bois sur mesure (cuisines, bibliothèques, rangements), mobilier et luminaires artisanaux, ainsi que des objets décoratifs en bois. Notre démarche est résolument éco-responsable : nous privilégions les essences de bois locales et les circuits courts.

Démonstrations de brûlage du bois selon la méthode japonaise du shou sugi ban, démonstration de création d’un billot, et exposition vente.

Parking au niveau des Gites, suivre le fléchage. .

601 Route du Puits Laroche Granges-d’Ans 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 30 71 31 mf.atelierdeco@gmail.com

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English : Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier LM

L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier LM Granges-d’Ans a été mis à jour le 2026-09-09 par CRT Nouvelle-Aquitaine