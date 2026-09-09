Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Pinton Felletin
jeudi 22 octobre 2026 · Felletin
Informations pratiques
Felletin
Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Pinton
9 Rue Préville Felletin Creuse
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 11:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-23
Depuis 1867, les ateliers Pinton, installés au cœur de Felletin, réalisent des tapisseries à la main sur les métiers de basse-lisse typiques du sud de la Creuse. Ayant tissé entre 1958 et 1962 la plus grande tapisserie du monde (exposée dans le chœur de la cathédrale de Coventry), les ateliers jouissent d’une importante renommée et exportent le savoir-faire creusois à l’international.
Les Ateliers Pinton vous ouvrent leurs portes avec l’appui de l’association Felletin Patrimoine Environnement. Découvrez toute les étapes de création d’une tapisserie : du choix de l’œuvre aux finitions en passant par le tissage. Au plus près des lissières et lissiers qui perpétuent ces gestes centenaires, assistez à la naissance d’une tapisserie
Réservation par mail felletinpatrimoine@gmail.com ou téléphone 05 55 66 54 60 .
9 Rue Préville Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com
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English : Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Pinton
L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Pinton Felletin a été mis à jour le 2026-09-09 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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