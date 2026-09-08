Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure
jeudi 22 octobre 2026 · Saint-Jean-Ligoure
Informations pratiques
Saint-Jean-Ligoure
Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Saint-Jean
1 Rue des Roses Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-23
Fondé par l’artisane vitrailliste Mariane Tardien, l’Atelier Saint Jean est un espace indépendant de création et de transmission installé au cœur du village de Saint-Jean-Ligoure, en Haute-Vienne. Installé dans une ancienne épicerie historique réhabilitée, l’atelier se consacre à l’art du vitrail contemporain.
Poussez la porte de l’atelier pour découvrir les étapes de la fabrication d’un vitrail. Pendant la visite, je vous présenterai le cheminement complet d’un vitrail : du dessin de la maquette au sertissage traditionnel au plomb et à la soudure, en passant par la découpe du verre. Ce moment d’échange autour de mon métier et de la transmission sera rythmé par une démonstration : je réaliserai devant vous ces gestes pour que vous puissiez voir, étape par étape, la matière prendre vie.
Réservation par mail contact@saintjeanvitrail.fr ou téléphone 06 31 94 19 51 .
1 Rue des Roses Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 94 19 51 contact@saintjeanvitrail.fr
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English : Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Saint-Jean
L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-09-08 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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