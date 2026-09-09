Informations pratiques

Dun-le-Palestel

Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Victoria B

21 Grande Rue Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-21

Fondé en 2023 à La Châtre, ATELIER VICTORIA.B est un atelier artisanal spécialisé dans la maroquinerie et la sellerie. Récompensée par le titre d’Artisan d’Art en 2025, l’entreprise met son savoir-faire au service de créations et réalisations en cuir de qualité. En 2026, son développement se poursuit avec l’ouverture d’un second atelier-boutique à Dun-le-Palestel, en Creuse, renforçant ainsi son ancrage local et son engagement pour l’artisanat d’excellence.

Visite guidée du magasin et de l’atelier, explications sur le cuir et nos fournisseurs puis démonstrations de fabrication de ceinture cousue à la main au point sellier.

Réservation par téléphone 06 64 25 22 04 .

21 Grande Rue Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 25 22 04

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English : Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Victoria B

L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite Atelier Victoria B Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-09-09 par CRT Nouvelle-Aquitaine