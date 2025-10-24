Ici, nos savoir-faire Visite Au cOchOn dingue atelier de céramique Atelier Eymoutiers
Atelier 1 chemin des Pradelles Eymoutiers Haute-Vienne
Visite de l’atelier de céramiques et démonstration de modelage. Explicatif et descriptif des différentes étapes du processus de fabrication d’une céramique. Visite de la boutique.
Durée 1 h
Réservation obligatoire au 06 71 39 96 16 .
Atelier 1 chemin des Pradelles Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 96 16 aucochondingue@hotmail.fr
