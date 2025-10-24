Ici, nos savoir-faire Visite Au cOchOn dingue atelier de céramique Atelier Eymoutiers

Ici, nos savoir-faire Visite Au cOchOn dingue atelier de céramique Atelier Eymoutiers vendredi 24 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite Au cOchOn dingue atelier de céramique

Atelier 1 chemin des Pradelles Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Visite de l’atelier de céramiques et démonstration de modelage. Explicatif et descriptif des différentes étapes du processus de fabrication d’une céramique. Visite de la boutique.

Durée 1 h

Réservation obligatoire au 06 71 39 96 16 .

Atelier 1 chemin des Pradelles Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 96 16 aucochondingue@hotmail.fr

English : Ici, nos savoir-faire Visite Au cOchOn dingue atelier de céramique

German : Ici, nos savoir-faire Visite Au cOchOn dingue atelier de céramique

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite Au cOchOn dingue atelier de céramique

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Au cOchOn dingue atelier de céramique Eymoutiers a été mis à jour le 2025-09-12 par CRT_NA