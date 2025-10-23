Ici, nos savoir-faire Visite BERNARDAUD Manufacture Bernardaud Limoges
Manufacture Bernardaud 19 rue Pierre Bernardaud Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Découvrez l’histoire de la porcelaine et ses différentes étapes de fabrication ainsi que l’exposition annuelle de la Fondation Bernardaud.
· Durée 1h15
· Visite de nos anciens ateliers
· Visite de notre exposition temporaire .
Manufacture Bernardaud 19 rue Pierre Bernardaud Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 21 86 maglimoges@bernardaud.com
