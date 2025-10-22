Ici, nos savoir-faire Visite Body Nature Body Nature Nueil-les-Aubiers

Body Nature 49 route de Saint Clémentin Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

– Visite expérientielle Nous vous dévoilerons tout notre savoir-faire, de la fleur au flacon. A chaque étape, une expérience ludique vous sera proposée. Faites confiance à vos sens du toucher, de l’observation et à votre logique ! Nous vous expliquerons comment notre entreprise familiale a su se développer tout en respectant ses valeurs premières et ses engagements pour les générations futures. Durée 1h45

– Visite guidée Un de nos collaborateurs vous guidera au cœur de ce site naturel pour découvrir comment sont développés nos produits. De la formulation des produits jusqu’à leur expédition, explorez toutes les étapes de conception et les choix faits par notre entreprise pour minimiser son impact environnemental. Durée 1h30.

– Duo visite et soin des mains (atelier collectif) Durée: 1h30

Toutes les réservations sur https://odyssee-nature.fr/activites/ .

Body Nature 49 route de Saint Clémentin Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 66 18 contact@odyssee-nature.fr

