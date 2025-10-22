Ici, nos savoir-faire Visite Brana Village des Artisans Ossès
Village des Artisans 775 Arrosako Errepdiea Ossès Pyrénées-Atlantiques
2025-10-22
Accueil au sein de la boutique Brana pour présenter la Maison Brana, visite de la distillerie et des différentes étapes de fabrication et dégustation
4 pers min, jusqu’à 10 personnes par créneau de visite.
Parcours partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite à informer en amont pour adapter l’expérience de visite.
Dégustation uniquement pour les + de 18 ans. .
+33 5 59 49 23 96 osses@brana.fr
