Ici, nos savoir-faire Visite Brasserie Burdigala Brasserie Burdigala Gradignan

Brasserie Burdigala Gradignan mercredi 22 octobre 2025.

Brasserie Burdigala 9 Rue Eugène Buhan Gradignan Gironde

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-28

Producteur de bières artisanales de dégustation 100% BIO depuis 2014

Comment fabrique t’on la bière ? Que veut dire IPA ? Vous rêvez de découvrir tous les secrets de l’art ancestral du brassage ?

Préparez-vous à une visite surprenante et passionnante. On vous ouvre les portes de notre brasserie pour partager tous nos secrets.

La visite se termine par la dégustation de nos bières, dans notre Tap room située au cœur de la brasserie.

Durée de visite 1H15

Réservation minimum 48H avant sur notre site web https://www.bieredebordeaux.com ou par téléphone au 05 56 91 15 88 .

Brasserie Burdigala 9 Rue Eugène Buhan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 055691158 commercial@brasserieburdigala.com

