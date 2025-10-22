Ici, nos savoir-faire visite Brasserie Clavé Pépinière d’entreprises de la CCLO Monein

Ici, nos savoir-faire visite Brasserie Clavé

Pépinière d'entreprises de la CCLO Monein

mercredi 22 octobre 2025.

Pépinière d’entreprises de la CCLO 24 rue des Artisans Monein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-22

fin : 2025-12-26

2025-10-22

Plongez dans les coulisses de la fabrication de nos bières artisanales lors d’une visite conviviale d’environ 45 minutes à 1 heure.

Au programme

– Découverte du local de production et explication pas à pas du process de brassage, de la matière première jusqu’à la mise en bouteille.

– Jeu de dégustation autour du malt et du houblon, pour comprendre leurs arômes et leur rôle dans la bière.

– Dégustation commentée de plusieurs bières de la brasserie, directement à la source.

Une expérience sensorielle et pédagogique, à vivre entre amis, en famille ou en solo, pour découvrir l’univers brassicole de l’intérieur. .

