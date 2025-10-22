Ici, nos savoir-faire visite Brasserie Clavé Pépinière d’entreprises de la CCLO Monein
Ici, nos savoir-faire visite Brasserie Clavé Pépinière d'entreprises de la CCLO Monein mercredi 22 octobre 2025.
Pépinière d’entreprises de la CCLO 24 rue des Artisans Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-22
fin : 2025-12-26
2025-10-22
Plongez dans les coulisses de la fabrication de nos bières artisanales lors d’une visite conviviale d’environ 45 minutes à 1 heure.
Au programme
– Découverte du local de production et explication pas à pas du process de brassage, de la matière première jusqu’à la mise en bouteille.
– Jeu de dégustation autour du malt et du houblon, pour comprendre leurs arômes et leur rôle dans la bière.
– Dégustation commentée de plusieurs bières de la brasserie, directement à la source.
Une expérience sensorielle et pédagogique, à vivre entre amis, en famille ou en solo, pour découvrir l’univers brassicole de l’intérieur. .
Pépinière d’entreprises de la CCLO 24 rue des Artisans Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 063382841 contact@brasserie-clave.fr
