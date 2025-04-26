Ici, nos savoir-faire – Visite Brasserie Gemm’7 Oradour-sur-Vayres
mercredi 21 octobre 2026 · Oradour-sur-Vayres
Informations pratiques
Oradour-sur-Vayres
Ici, nos savoir-faire – Visite Brasserie Gemm’7
584 Parade Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-26 2026-10-27
Créée en septembre 2019, notre nano-brasserie bio est née d’un projet de vie simple et engagé : produire localement, à taille humaine, dans le respect de l’environnement et du territoire. Installée en pleine campagne, elle incarne un modèle de production raisonnée qui permet aujourd’hui à notre famille de vivre de cette passion. Chaque semaine, nous brassons environ 150 litres de bière artisanale. Notre gamme, composée d’une quinzaine de recettes, évolue au fil des saisons, des inspirations et des rencontres. Des bières classiques aux créations plus originales, chaque brassin est élaboré avec soin pour offrir authenticité, qualité et diversité.
Visite avec dégustation de 5 bières ainsi que de différents malts, explications sur les process (de la récolte de l’orge jusqu’à la mise en bouteille).
Réservation par mail : gemm7@posteo.net .
584 Parade Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine gemm7@posteo.net
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English : Ici, nos savoir-faire – Visite Brasserie Gemm’7
L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite Brasserie Gemm’7 Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-09-08 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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