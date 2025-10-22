Ici, nos savoir-faire Visite Brosserie Brenet SAS Niort

45 rue des Ors Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-10-22

La visite dure environ 1h00. Nous proposons une visite pédagogique pendant laquelle nous présentons un panorama complet de la brosserie les matières, les techniques de fabrication, les six familles de brosses, les métiers assez rares, le design, des brosses anciennes. Chaque visiteur peut toucher les brosses pour mieux percevoir les différentes qualités. La visite se termine à la boutique d’usine. .

45 rue des Ors Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 33 00 69 contact@brenet.fr

