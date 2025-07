Ici, nos savoir-faire Visite Cavalier Responsable Boutique Atelier Cavalier Responsable Barbaste

Boutique Atelier Cavalier Responsable 142 zone artisanale de comblat Barbaste Lot-et-Garonne

Visite de la boutique et de l’atelier de l’entreprise Cavalier Responsable (1h)

Présentation du travail de la laine, de la récolte de la laine brute chez les éleveurs ovins à la confection des produits dans l’atelier.

Présentation des activités de fabrication de matériel équestre, gamme chiens et chats et objets de décoration en feutre de laine, cuir et lin .

+33 006463482

