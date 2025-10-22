Ici, nos savoir-faire Visite Centre de Recyclage de Limoges Métropole Beaune-les-Mines Limoges
Ici, nos savoir-faire Visite Centre de Recyclage de Limoges Métropole
Beaune-les-Mines 43, rue Salvador Dali Limoges Haute-Vienne
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-28
2025-10-22
Centre de recyclage traitant annuellement 24 000 tonnes de collectes sélectives provenant de l’ensemble du département de la Haute-Vienne et d’une partie du territoire de la Creuse.
Durée 2h
Conditions restrictives site industriel avec escaliers sur le parcours
Prévoir des chaussures fermées
Interdit aux enfants de moins de 7 ans, les enfants à partir de 7ans doivent être tenus par la main.
PMR accessible sur 3/4 du parcours industriel seulement.
Réservation en ligne https://enquetes.limoges-metropole.fr/index.php/248899?lang=fr .
Beaune-les-Mines 43, rue Salvador Dali Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 60 60 dp-visite-recyclage@limoges-metropole.fr
