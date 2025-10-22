Ici, nos savoir-faire Visite Centre de Recyclage de Limoges Métropole Beaune-les-Mines Limoges

Ici, nos savoir-faire Visite Centre de Recyclage de Limoges Métropole Beaune-les-Mines Limoges mercredi 22 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite Centre de Recyclage de Limoges Métropole

Beaune-les-Mines 43, rue Salvador Dali Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-22

Centre de recyclage traitant annuellement 24 000 tonnes de collectes sélectives provenant de l’ensemble du département de la Haute-Vienne et d’une partie du territoire de la Creuse.

Durée 2h

Conditions restrictives site industriel avec escaliers sur le parcours

Prévoir des chaussures fermées

Interdit aux enfants de moins de 7 ans, les enfants à partir de 7ans doivent être tenus par la main.

PMR accessible sur 3/4 du parcours industriel seulement.

Réservation en ligne https://enquetes.limoges-metropole.fr/index.php/248899?lang=fr .

Beaune-les-Mines 43, rue Salvador Dali Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 60 60 dp-visite-recyclage@limoges-metropole.fr

English : Ici, nos savoir-faire Visite Centre de Recyclage de Limoges Métropole

German : Ici, nos savoir-faire Visite Centre de Recyclage de Limoges Métropole

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite Centre de Recyclage de Limoges Métropole

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Centre de Recyclage de Limoges Métropole Limoges a été mis à jour le 2025-09-16 par CRT_NA