Ici, nos savoir-faire – Visite Château les Maubats Roquebrune
mercredi 21 octobre 2026 · Roquebrune
Informations pratiques
Roquebrune
Ici, nos savoir-faire – Visite Château les Maubats
3 Les Joussaumes Nord Roquebrune Gironde
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 11:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-24 2026-10-25
Visite pédagogique « du cep à la bouteille » : Vous apprendrez comment est produit notre raisin BIO, comment est fabriqué notre vin, quelles méthodes de vinification sont utilisées, la différence entre l’élevage en fût de chêne ou en cuve inox… le 21/10, 24/10 et 25/10 à 16h30
Atelier initiation à la dégustation : présentation des fondamentaux de la dégustation de Vins de Bordeaux : choix du verre, sens sollicités et mise en pratique, présentation des familles d’arômes, rappel des cépages vinifiés et leurs qualités aromatiques : le 21/10, 24/10 et 25/10 à 11h
Escape Game dans nos chais : en tant que membres de la BDV, vous allez revisiter deux lieux que des espions ont traversé, chercher 10 indices qui vous permettrons de confirmer, ou non, si les techniques de vinification et d’élevage ont été dérobées pour contrefaçon le 21/10, 24/10 et 25/10 à 14h30.
Sur réservation mail ou téléphone. .
3 Les Joussaumes Nord Roquebrune 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 29 35 45 chateau.maubats@laposte.net
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English : Ici, nos savoir-faire – Visite Château les Maubats
L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite Château les Maubats Roquebrune a été mis à jour le 2026-09-09 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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