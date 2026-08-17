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Ici, nos savoir-faire Visite de la Brasserie-Distillerie Guyenne Lugasson

mercredi 21 octobre 2026 · Lugasson

Ici, nos savoir-faire Visite de la Brasserie-Distillerie Guyenne Lugasson

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
7 Le Bourg
Ville
33760 Lugasson
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Lugasson

Ici, nos savoir-faire Visite de la Brasserie-Distillerie Guyenne

7 Le Bourg Lugasson Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :
2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-26 2026-10-27

La Brasserie distillerie Guyenne propose des visites immersives pour faire découvrir ses coulisses et son savoir-faire artisanal. L’équipe ouvre les portes de son chai et de sa salle de production pour expliquer tout le processus de fabrication, du brassage à la distillation dans leur alambic hybride, en passant par le vieillissement en barriques de leurs rhums et whiskies. La visite se clôture généralement par une dégustation commentée de leurs créations (bières et spiritueux). Les visites de la distillerie et les dégustations durent entre 1 h et 1 h 30.   .

7 Le Bourg Lugasson 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 14 43 58  contact@bdguyenne.com

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English : Ici, nos savoir-faire Visite de la Brasserie-Distillerie Guyenne

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite de la Brasserie-Distillerie Guyenne Lugasson a été mis à jour le 2026-08-17 par CRT Nouvelle-Aquitaine