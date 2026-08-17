Informations pratiques

Lugasson

Ici, nos savoir-faire Visite de la Brasserie-Distillerie Guyenne

7 Le Bourg Lugasson Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:30:00

fin : 2026-10-24 12:00:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-26 2026-10-27

La Brasserie distillerie Guyenne propose des visites immersives pour faire découvrir ses coulisses et son savoir-faire artisanal. L’équipe ouvre les portes de son chai et de sa salle de production pour expliquer tout le processus de fabrication, du brassage à la distillation dans leur alambic hybride, en passant par le vieillissement en barriques de leurs rhums et whiskies. La visite se clôture généralement par une dégustation commentée de leurs créations (bières et spiritueux). Les visites de la distillerie et les dégustations durent entre 1 h et 1 h 30. .

7 Le Bourg Lugasson 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 14 43 58 contact@bdguyenne.com

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English : Ici, nos savoir-faire Visite de la Brasserie-Distillerie Guyenne

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite de la Brasserie-Distillerie Guyenne Lugasson a été mis à jour le 2026-08-17 par CRT Nouvelle-Aquitaine