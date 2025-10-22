Ici, nos savoir-faire Visite de la Centrale Energie Déchets de Limoges Métropole Centrale Limoges
Centrale 40 avenue de Fougeras Limoges Haute-Vienne
A votre arrivée à la Centrale Énergie Déchets, un film de présentation, un schéma et des échantillons vous seront présentés afin de comprendre son fonctionnement.
Vous observerez ensuite la transformation des ordures ménagères en énergie, depuis la salle de contrôle-commande qui pilote automatiquement l’installation.
Enfin vous serez sensibilisés à la réduction des déchets et au respect de la biodiversité en empruntant un sentier extérieur menant tout droit aux ruches et aux abeilles ouvrières de la Centrale, un bel indicateur permettant de contrôler les effets des rejets atmosphériques de la Centrale sur la biodiversité.
Durée 2h
A partir de 7 ans
Chaussures plates et fermées obligatoires
Vêtements adaptés à la météo
L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est possible uniquement pour la 1ère partie de la visite. Réservation par mail craf-ppe@limoges-metropole.fr .
Centrale 40 avenue de Fougeras Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 79 44 craf-ppe@limoges-metropole.fr
