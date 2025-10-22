Ici, nos savoir-faire Visite de la cidrerie HIC Cidrerie HIC Sadirac

Ici, nos savoir-faire Visite de la cidrerie HIC Cidrerie HIC Sadirac mercredi 22 octobre 2025.

Cidrerie HIC 57 Route de Saint-Caprais Sadirac Gironde

Bienvenue à la cidrerie HIC. Nous vous présentons le processus de production des cidres et boissons, nous vous montrons nos machines et finissons la visite par un temps de dégustation convivial. Vous aurez le temps de nous poser toutes vos questions. Pour vous inscrire, envoyez nous un message sur pomme@cidrerie-hic.fr. La visite est gratuite et ouverte à tous. .

Cidrerie HIC 57 Route de Saint-Caprais Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 32 58 55 pomme@cidrerie-hic.fr

