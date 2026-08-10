Ici, nos savoir-faire Visite de la cidrerie Hic Cidrerie Hic Sadirac

Informations pratiques

Sadirac

Ici, nos savoir-faire Visite de la cidrerie Hic

Cidrerie Hic 57 Route de Saint-Caprais Sadirac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-26

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-26 2026-10-27

Bienvenue dans les coulisses de notre production ! Partez à la découverte des étapes qui donnent vie à nos cidres et boissons du savoir-faire aux machines qui accompagnent chaque étape de fabrication. Entre découvertes, échanges et anecdotes, cette visite est l’occasion de comprendre notre savoir-faire de manière vivante et authentique. Pour conclure un temps de dégustation convivial pour savourer nos produits et partager un moment ensemble. Toutes vos questions sont les bienvenues. Privilégiez des chaussures fermées ; une partie de la visite est à l’extérieur. .

Cidrerie Hic 57 Route de Saint-Caprais Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 32 58 55 pomme@cidrerie-hic.fr

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English : Ici, nos savoir-faire Visite de la cidrerie Hic

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite de la cidrerie Hic Sadirac a été mis à jour le 2026-08-11 par CRT Nouvelle-Aquitaine