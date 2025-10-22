Ici, nos savoir-faire Visite de la distillerie du centre La Gauloise Distillerie du Centre La Gauloise Limoges

Distillerie du Centre La Gauloise 54 rue de Belfort Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-22

Visite de notre distillerie bi-centenaire.

Alambics du 19ème siècle toujours utilisés.

Explications sur la fabrication des liqueurs et apéritifs (macération des fruits et plantes, distillation, vieillissement,…).

Dégustation gratuite de nos produits.

Durée: environ 1h.

Groupes seulement sur réservation (maximum 50 personnes). .

Distillerie du Centre La Gauloise 54 rue de Belfort Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 23 57 distillerie-du-centre@wanadoo.fr

