Ici, nos savoir-faire Visite de la distillerie du centre La Gauloise Distillerie du Centre La Gauloise Limoges

Distillerie du Centre La Gauloise 54 rue de Belfort Limoges Haute-Vienne
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
2025-10-22
Visite de notre distillerie bi-centenaire.
Alambics du 19ème siècle toujours utilisés.
Explications sur la fabrication des liqueurs et apéritifs (macération des fruits et plantes, distillation, vieillissement,…).
Dégustation gratuite de nos produits.
Durée: environ 1h.
Groupes seulement sur réservation (maximum 50 personnes). .
Distillerie du Centre La Gauloise 54 rue de Belfort Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 23 57 distillerie-du-centre@wanadoo.fr
