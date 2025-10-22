Ici, nos savoir-faire Visite de la fabrique de parapluies François Fabrique de parapluies François Poitiers

Visite de la fabrique de parapluies François Fabrique de parapluies François Poitiers mercredi 22 octobre 2025.

Fabrique de parapluies François 137 grand rue Poitiers Vienne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

2025-10-22

Durée de visite de la boutique et de l’atelier entre 20 et 30 minutes

Pas besoin de réserver pour les groupes de moins de 10 personnes.

Au dessus de 10 personnes, nous appeler au 05 49 41 18 77 .

Fabrique de parapluies François 137 grand rue Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 41 18 77 parapluie.artisanal@gmail.com

