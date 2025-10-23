Ici, nos savoir-faire Visite de la Laiterie Les Fayes La Grande Pièce Limoges

La Grande Pièce 147 Avenue Raymond Poulidor Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Découvrez la Laiterie Les Fayes avec nos Visites Guidées

Nous sommes ravis de vous accueillir à la Laiterie Les Fayes pour une expérience enrichissante et instructive à travers nos visites guidées. Plongez dans l’univers captivant de la fabrication laitière et explorez nos installations de manière interactive.

A l’occasion de la journée « Ici nos savoir-faire Nouvelle-Aquitaine », quatre créneaux de visite sont disponibles à cette date 9H30, 11H, 14H et 15H30.

Comment participer :

Les visiteurs individuels sont invités à s’inscrire via notre plateforme en ligne aux dates proposées. Chaque session est limitée à 15 personnes pour garantir une expérience immersive et dure environ 1h.

L’inscription se fait en ligne au tarif de 5€ par personne. Ce montant est transformé en bon d’achat de 5€, à utiliser à la fin de la visite dans notre boutique L’Atelier Les Fayes. .

La Grande Pièce 147 Avenue Raymond Poulidor Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 63 21 allolimousin@laiterielesfayes.com

