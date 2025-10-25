Ici, nos savoir-faire Visite de la Maison Lillet Maison Lillet Podensac

Ici, nos savoir-faire Visite de la Maison Lillet Maison Lillet Podensac samedi 25 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite de la Maison Lillet

Maison Lillet 8 cours du Maréchal Foch Podensac Gironde

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Les visites se déroulent au sein de notre musée, où nous retraçons les grandes étapes de notre histoire et présentons la partie production. Elle s’achève par une dégustation de nos trois couleurs de Lillet.

Durée 1h / 1h15

Réservation par mail lillet@lillet.com ou téléphone 06 56 27 41 41 .

Maison Lillet 8 cours du Maréchal Foch Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 41 41 lillet@lillet.com

English : Ici, nos savoir-faire Visite de la Maison Lillet

German : Ici, nos savoir-faire Visite de la Maison Lillet

Italiano :

Espanol :

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite de la Maison Lillet Podensac a été mis à jour le 2025-09-18 par CRT_NA