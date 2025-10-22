Ici, nos savoir-faire Visite de la Manufacture CASTEX Dax
Visite de la Manufacture CASTEX Dax mercredi 22 octobre 2025.
12 rue de la Tannerie Dax Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-28
2025-10-22
Depuis 1870, la Manufacture CASTEX, entreprise familiale spécialiste des plumes et duvets, confectionne des couettes, édredons et oreillers naturels haut de gamme en duvet.
Implantée à Dax au cœur des Landes, terre de tradition pour l’élevage des palmipèdes, venez découvrir la fabrication de ces couettes de luxe qui offrent un sommeil d’exception et les qualités inégalées du duvet thermorégulation, respirabilité, légèreté et chaleur.
Label Entreprise du Patrimoine Vivant et Oeko-Tex 100
Certifiée Origine France Garantie
Visite guidée et commentée sur inscription préalable par téléphone.
Maximum 20 personnes. .
12 rue de la Tannerie Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 75 75 contact@couette-castex.com
