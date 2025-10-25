Ici, nos savoir-faire Visite de la pépinière « Des racines pour demain » la petite Veyssière Pageas

la petite Veyssière entre le 3 et le 5 Pageas Haute-Vienne

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

La visite peut durer entre 30 minutes et 1h30 en fonction des questions du groupe. Nous ferons le tour des plantations de la pépinière et du verger. Je diffuserai mes retours d’expérience terrain selon les envies (l’arbre, le fruitier, la greffe, la multiplication des arbres et arbustes pour tous et toutes). Ce peut être aussi l’occasion d’échanger sur les projets de plantation de l’hiver des personnes présentes. .

la petite Veyssière entre le 3 et le 5 Pageas 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 71 31 81 web@desracinespourdemain.fr

