Ici, nos savoir-faire Visite de la savonnerie bio de la chèvrerie de la Peytavigne ferme Champsac

ferme Chèvrerie de la Peytavigne Champsac Haute-Vienne
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-24
Visite de la savonnerie de la chèvrerie de la Peytavigne.
Rencontre d’un savoir-faire artisanal Découvrez les secrets de la saponification à froid une méthode naturelle et écologique qui respecte votre peau et l’environnement.
Durée de la visite 1h15
Si le temps le permet, nous pourrons également aller voir les chèvres (prévoir vos bottes!)
Réservation obligatoire au 07 50 67 59 28
Max 5 personnes / visite .
ferme Chèvrerie de la Peytavigne Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 67 59 28 catherine.serteyn@orange.fr
