Ici, nos savoir-faire Visite DE L’AIR Art et Design DE L’AIR Saugnac-et-Muret

Ici, nos savoir-faire Visite DE L’AIR Art et Design DE L’AIR Saugnac-et-Muret mercredi 22 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite DE L’AIR Art et Design

DE L’AIR 15 rue de la Mairie Saugnac-et-Muret Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Visite de mon atelier de conception et de fabrication numérique d’objets et de meubles de décoration.

• Démonstration de la découpe et gravure laser

• Présentation de l’atelier de flocage textile et de réalisation de stickers

• Présentation d’une imprimante 3D résine

• Présentation de l’atelier d’ébénisterie

Visite du bâtiment, ancienne conserverie qui accueille également une boutique de créateurs, un atelier de céramique, un espace d’exposition, de bureaux et de formation.

Durée 1h

Réservation par mail à julie.rambeau@de-l-air.fr ou par téléphone au 06 45 27 96 17 .

DE L’AIR 15 rue de la Mairie Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 27 96 17 Julie.rambeau@de-l-air.fr

English : Ici, nos savoir-faire Visite DE L’AIR Art et Design

German : Ici, nos savoir-faire Visite DE L’AIR Art et Design

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite DE L’AIR Art et Design

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite DE L’AIR Art et Design Saugnac-et-Muret a été mis à jour le 2025-09-23 par CRT_NA