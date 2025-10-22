Ici, nos savoir-faire Visite de l’atelier Au Coeur du Papier Découvrez la restauration de papier et de livres Atelier Au Coeur du Papier Montmorillon

Découvrez la restauration de papier et de livres

Atelier Au Coeur du Papier 13 rue champien Montmorillon Vienne

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-26

2025-10-22

Découvrez la restauration de livres et documents présentation du métiers, de traitements de différents objets et papiers, …

Visite libre ou avec explications selon vos préférences

Exposition des créations en papier de l’atelier bijoux en origami, cartes pop-up, calligraphie

(Attention, le local se trouve au deuxième étage d’une maison particulière) .

Atelier Au Coeur du Papier 13 rue champien Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 58 36 44 contact@aucoeurdupapier.fr

