Ici, nos savoir-faire Visite de l’atelier Au Coeur du Papier Découvrez la restauration de papier et de livres Atelier Au Coeur du Papier Montmorillon
Ici, nos savoir-faire Visite de l’atelier Au Coeur du Papier Découvrez la restauration de papier et de livres Atelier Au Coeur du Papier Montmorillon mercredi 22 octobre 2025.
Ici, nos savoir-faire Visite de l’atelier Au Coeur du Papier
Découvrez la restauration de papier et de livres
Atelier Au Coeur du Papier 13 rue champien Montmorillon Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-22
Découvrez la restauration de livres et documents présentation du métiers, de traitements de différents objets et papiers, …
Visite libre ou avec explications selon vos préférences
Exposition des créations en papier de l’atelier bijoux en origami, cartes pop-up, calligraphie
(Attention, le local se trouve au deuxième étage d’une maison particulière) .
Atelier Au Coeur du Papier 13 rue champien Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 58 36 44 contact@aucoeurdupapier.fr
English : Ici, nos savoir-faire Visite de l’atelier Au Coeur du Papier
Découvrez la restauration de papier et de livres
German : Ici, nos savoir-faire Visite de l’atelier Au Coeur du Papier
Découvrez la restauration de papier et de livres
Italiano :
Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite de l’atelier Au Coeur du Papier
Découvrez la restauration de papier et de livres
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite de l’atelier Au Coeur du Papier
Découvrez la restauration de papier et de livres Montmorillon a été mis à jour le 2025-09-10 par CRT_NA