Ici, nos savoir-faire Visite de l’Atelier Botsuak Atelier Botsuak Lupersat

Atelier Botsuak 18 Chez Latour Lupersat Creuse

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-26

2025-10-22

L’Atelier Botsuak grange-atelier d’artisanat d’art est un lieu de fabrication, d’animations et d’exposition fantastique et ludique de marionnettes de tous genres marionnettes à fils, à gaine, de ventriloque, marottes, portées, sur table, pantins…

Les créations de l’atelier sont destinées aux particuliers et aux professionnels compagnies de théâtre, de spectacle de rue, conteurs…

Le public est accompagné lors d’une visite guidée et racontée à travers l’espace d’exposition-vente et l’atelier de fabrication, pour une découverte immersive des modes de fabrication, des techniques, des matières utilisées. Des marionnettes ludiques et un castelet de marionnettes d’ombre sont mis à sa disposition pour une initiation à la manipulation.

La visite est à prix libre, sans réservation, entre 14h et 18h. Temps de visite libre (prévoir 1h ou plus) .

Atelier Botsuak 18 Chez Latour Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 50 52 atelier.botsuak@gmail.com

