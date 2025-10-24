Ici, nos savoir-faire Visite de l’atelier de bélène Saint-Paul-la-Roche

Ici, nos savoir-faire Visite de l’atelier de bélène

184 route de la petite pouge Saint-Paul-la-Roche Dordogne

Contenu de la visite

Découverte des coulisses présentation des matières premières 100% bio (miel, lait, huiles, argiles) fournies par nos partenaires locaux.

Démonstration de saponification à froid fabrication en direct, explication des étapes et des propriétés préservées.

Atelier sensoriel testez textures & parfums, repartez avec des conseils d’entretien et d’usage pour mieux choisir vos savons et pour les conserver plus longtemps !

Échanges et questions vos astuces, vos projets DIY, tout savoir sur mon label et mes engagements. .

184 route de la petite pouge Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 81 62 belenecrespo@yahoo.fr

