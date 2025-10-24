Ici, nos savoir-faire Visite de l’atelier de bélène Saint-Paul-la-Roche
Ici, nos savoir-faire Visite de l’atelier de bélène
184 route de la petite pouge Saint-Paul-la-Roche Dordogne
Contenu de la visite
Découverte des coulisses présentation des matières premières 100% bio (miel, lait, huiles, argiles) fournies par nos partenaires locaux.
Démonstration de saponification à froid fabrication en direct, explication des étapes et des propriétés préservées.
Atelier sensoriel testez textures & parfums, repartez avec des conseils d’entretien et d’usage pour mieux choisir vos savons et pour les conserver plus longtemps !
Échanges et questions vos astuces, vos projets DIY, tout savoir sur mon label et mes engagements. .
184 route de la petite pouge Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 81 62 belenecrespo@yahoo.fr
