Ici, nos savoir-faire visite de l’atelier de la lumière au vitrail Ancienne Caserne Marceau Limoges

Ici, nos savoir-faire visite de l’atelier de la lumière au vitrail
Ancienne Caserne Marceau 64 rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne
Le collectif De la lumière au vitrail est composté de 5 vitraillistes vous proposant de découvrir leur savoir-faire.
Au programme Présentation du collectif et de ses différentes activités. Présentation de l’histoire du vitrail.
Démonstration de découpe de verre et de la technique de sertissage.
Réservation par mail delalumiereauvitrail@gmail.com .
Ancienne Caserne Marceau 64 rue Armand Barbès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 95 11 71 delalumiereauvitrail@gmail.com
