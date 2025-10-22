Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois L’Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers
Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois L’Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers mercredi 22 octobre 2025.
Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois
L’Atelier d’Elcy 14 place Pierre Granier Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-22
Durée 1h
vidéo de présentation de l’entreprise depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui
visite immersive dans l’atelier de création de décorations en bois, gravées et découpées au laser. (présentation des projets en cours)
découverte de la boutique .
L’Atelier d’Elcy 14 place Pierre Granier Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 97 14 07 boutique@atelierelcy.com
English : Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois
German : Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois
Italiano :
Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2025-09-15 par CRT_NA