Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois L’Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers

Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois L’Atelier d’Elcy Nueil-les-Aubiers mercredi 22 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois

L’Atelier d’Elcy 14 place Pierre Granier Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-22

Durée 1h

vidéo de présentation de l’entreprise depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui

visite immersive dans l’atelier de création de décorations en bois, gravées et découpées au laser. (présentation des projets en cours)

découverte de la boutique .

L’Atelier d’Elcy 14 place Pierre Granier Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 97 14 07 boutique@atelierelcy.com

English : Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois

German : Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier d’Elcy Créateurs de décorations en bois Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2025-09-15 par CRT_NA