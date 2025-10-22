Ici, nos savoir-faire Visite de L’Atelier L’Argilium Atelier L’Argilium Limoges

Atelier L’Argilium 3 rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-25

2025-10-22

Visite de l’atelier de céramique d’environ une demi heure. Présentation des matériaux et des techniques de fabrication (tournage et coulage). Réservation au 06 99 39 04 26. .

Atelier L’Argilium 3 rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 39 04 26 contact@atelierargilium.fr

