Ici, nos savoir-faire Visite de l’Atelier « Les Sacs à M’Alice » Atelier 247 Rue Notre dame La Bastide-Clairence

Ici, nos savoir-faire Visite de l’Atelier « Les Sacs à M’Alice » Atelier 247 Rue Notre dame La Bastide-Clairence samedi 25 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite de l’Atelier « Les Sacs à M’Alice »

Atelier 247 Rue Notre dame 247 Rue Notre dame La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-25

Visite et explications du travail du cuir à l’Atelier « Les Sacs à M’Alice », tradition centenaire .

Atelier 247 Rue Notre dame 247 Rue Notre dame La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 22 37 53 lessacsamalice@neuf.fr

English : Ici, nos savoir-faire Visite de l’Atelier « Les Sacs à M’Alice »

German : Ici, nos savoir-faire Visite de l’Atelier « Les Sacs à M’Alice »

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite de l’Atelier « Les Sacs à M’Alice »

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite de l’Atelier « Les Sacs à M’Alice » La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2025-08-06 par CRT_NA