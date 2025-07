Ici, nos savoir-faire Visite de O Création Bois PAUSSAC ET SAINT VIVIEN Paussac-et-Saint-Vivien

Ici, nos savoir-faire Visite de O Création Bois PAUSSAC ET SAINT VIVIEN Paussac-et-Saint-Vivien mercredi 22 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite de O Création Bois

PAUSSAC ET SAINT VIVIEN 1 rue des Grelières Paussac-et-Saint-Vivien Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Découverte du milieu forêt, de l’univers de l’arbre & du métier d’artisan d’art à partir de la ressource naturelle bois du Périgord Vert (inspiration Zurcher Ernst et Francis Hallé) 30min

Visite de l’atelier et du show room, présentation du processus de fabrication de mobilier et d’aménagements pour l’extérieur à partir de bois brut. Durée totale de la visite 1h. .

PAUSSAC ET SAINT VIVIEN 1 rue des Grelières Paussac-et-Saint-Vivien 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 05 10 58

English : Ici, nos savoir-faire Visite de O Création Bois

German : Ici, nos savoir-faire Visite de O Création Bois

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite de O Création Bois

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite de O Création Bois Paussac-et-Saint-Vivien a été mis à jour le 2025-07-25 par CRT_NA