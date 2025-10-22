Ici, nos savoir-faire Visite de Stivent Industrie Ensemble des locaux Mirebeau

Ici, nos savoir-faire Visite de Stivent Industrie Ensemble des locaux Mirebeau mercredi 22 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite de Stivent Industrie

Ensemble des locaux 6 Rue de la Communauté Mirebeau Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-22

Depuis 1962, STIVENT INDUSTRIE® est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation d’équipements pour le traitement de l’air et le dépoussiérage industriel.

Pourquoi notre participation ?

Et bien, nous aimons faire découvrir au monde notre entreprise industriel, un milieu qui semble assez caché. Nous prenons plaisir à vous faire découvrir la multitude des emplois que nous avons et montrer avec passion notre activité. Les échanges de la première édition, nous ont convaincu de renouveler cette expérience.

Pour faire cet événement, nous vous avons concocter plein de surprises afin que vous puissiez comprendre notre univers, entre visite de notre atelier, test sur nos machines et présentation de notre entreprise. .

Ensemble des locaux 6 Rue de la Communauté Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 92 54 90 communication@stivent.fr

English : Ici, nos savoir-faire Visite de Stivent Industrie

German : Ici, nos savoir-faire Visite de Stivent Industrie

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite de Stivent Industrie

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite de Stivent Industrie Mirebeau a été mis à jour le 2025-09-12 par CRT_NA