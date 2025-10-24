Ici, nos savoir-faire Visite de Tonton Luciole Espace selva Sencenac Bourg Brantôme en Périgord

Sencenac Bourg 800 Route de Sencenac Brantôme en Périgord Dordogne

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-28

2025-10-24

Découverte et présentation de mon approche du tour à bois et de l’Espace Selva (les propositions infinies du bois)

Chaque visite sera à la carte et durera en fonction de l’intérêt constaté. Toutefois, s’il y a un peu de monde, je ramènerai chaque visite à 30 minutes.

Les réservations se feront via mon adresses e-mail tonton.luciole@yahoo.fr .

Sencenac Bourg 800 Route de Sencenac Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 68 63 97 tonton.luciole@yahoo.fr

