Ici, nos savoir-faire Visite des Ateliers Arquié Ateliers Arquié Limoges

Ici, nos savoir-faire Visite des Ateliers Arquié Ateliers Arquié Limoges mercredi 22 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite des Ateliers Arquié

Ateliers Arquié 230 Avenue Baudin Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-24 2025-10-27

La société Porcelaine Arquié est une manufacture de porcelaine créée en 1996 par Pierre Arquié. Cette entreprise est spécialisée dans la production d’objets en porcelaine pour les arts de la table, la décoration et l’aménagement d’intérieur. Son savoir-faire est aussi reconnu dans la reproduction d’œuvres d’art pour les musées et pour des créations contemporaines en collaboration avec des designers ainsi que pour des applications innovantes telles que le mobilier ou le luminaire.

Des visites guidées de cette manufacture de porcelaine sont proposées afin de découvrir les ateliers et les différents métiers la conception des moules, le coulage de barbotine, les cuissons grand feu et décor main. .

Ateliers Arquié 230 Avenue Baudin Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 40 52 rosenblat@ateliersarquie.com

English : Ici, nos savoir-faire Visite des Ateliers Arquié

German : Ici, nos savoir-faire Visite des Ateliers Arquié

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite des Ateliers Arquié

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite des Ateliers Arquié Limoges a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Limoges Métropole