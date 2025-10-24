Ici, nos savoir-faire Visite des Thermes & Spa Evaux-Les-Bains les Thermes Évaux-les-Bains

Ici, nos savoir-faire Visite des Thermes & Spa Evaux-Les-Bains les Thermes Évaux-les-Bains vendredi 24 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Visite des Thermes & Spa Evaux-Les-Bains

les Thermes Thermes d’Evaux-Les-Bains Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-24

Seule station thermale du Limousin, Évaux-les-Bains soulage douleurs articulaires, troubles veineux et pathologies gynécologiques grâce à ses eaux riches en minéraux.

Nous vous proposons une visite qui retrace l’histoire du site, le cheminement de l’eau jusqu’aux soins thermaux des sources jusqu’aux postes de soins, (explications techniques).

La visite comprend également des explications sur la gestion des bassins collectifs et des informations sur les exigences sanitaires ainsi que sur la certification.

Et enfin, vous finirez par découvrir le Grand Hôtel 3* et son restaurant « Le 59° », qui offrent un hébergement tout confort et une cuisine de terroir raffinée dans une atmosphère chaleureuse.

Durée de la visite environ 1h30

Conditions de réservation réservation obligatoire par mail à communication@evauxthermes.com nombre de places limité à 20pers/visite .

les Thermes Thermes d’Evaux-Les-Bains Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 01 communication@evauxthermes.com

English : Ici, nos savoir-faire Visite des Thermes & Spa Evaux-Les-Bains

German : Ici, nos savoir-faire Visite des Thermes & Spa Evaux-Les-Bains

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Visite des Thermes & Spa Evaux-Les-Bains

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite des Thermes & Spa Evaux-Les-Bains Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-15 par CRT_NA