Informations pratiques

Dournazac

Ici, nos savoir-faire – Visite Distillerie et miellerie Dandelion

Dournazac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 16:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-23 2026-10-24

La Miellerie Dandelion a été créée en 2016. Les ruchers sont tous situés sur le territoire du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. Ils sont conduits selon le cahier des charges de l’agriculture biologique et sans transhumance. Les abeilles récoltent le nectar disponible grâce à la flore naturelle et cultivée environnante, et permettent une production de miel de fleurs de printemps (pruniers et merisiers, pissenlit), de miel de fleurs d’été (à dominante de nectar de ronce) et de miel de sarrasin. La distillerie Dandelion est le second atelier de la ferme. Nous avons à cœur de réaliser l’ensemble des étapes de la fabrication de nos eaux-de-vie et liqueurs.

Visite du verger et explication des démarches engagées sur la ferme, suivie d’une présentation des différentes étapes de la conception d’une liqueur. En fin de visite, une dégustation sera proposée. Durée de la visite 1h. .

Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 26 30 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ici, nos savoir-faire – Visite Distillerie et miellerie Dandelion

L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite Distillerie et miellerie Dandelion Dournazac a été mis à jour le 2026-09-08 par CRT Nouvelle-Aquitaine