Ici, nos savoir-faire Visite Distillerie Les 3 Sens Distillerie Les 3 Sens Dournazac

Distillerie Les 3 Sens 49 Rue Des Feuillardiers Dournazac Haute-Vienne
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-28
2025-10-22
Venez découvrir la distillerie Les 3 sens et ses techniques artisanales utilisées pour la production d’eaux de vie et de liqueurs de qualité. La visite se poursuivra par une dégustation. .
