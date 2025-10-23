Ici, nos savoir-faire Visite Domaine du Moulin Authier Moulin Authier Coussac-Bonneval
Ici, nos savoir-faire Visite Domaine du Moulin Authier

jeudi 23 octobre 2025.
Moulin Authier
104 chemin authier
Coussac-Bonneval
Haute-Vienne

Tarif : 5.5 EUR
Viste guidée du Domaine du Moulin Authier avec présentation de la ferme aquacole, processus d’élevage, de la pisciculture de truites.
Pisciculture créée dans les années 1960 et toujours en activité. Pisciculture gérée par la famille Lavaud depuis 3 générations. La visite guidée et dégustation de truite fumée, gravlax de truites, rillettes durent 1h30 et sont assurées par Eric et Isabelle Lavaud, les propriétaires.
Réservation conseillée sur moulinauthier@gmail.com .
Réservation conseillée sur moulinauthier@gmail.com

+33 6 76 79 05 81
moulinauthier@gmail.com
