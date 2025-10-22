Ici, nos savoir-faire Visite du Barrage du Chastang D29 Servières-le-Château

D29 Barrage du Chastang Servières-le-Château Corrèze

2025-10-22

2025-10-28

2025-10-22

Accompagné d’un guide passionné, accédez à des espaces habituellement fermés au public. Explorez la salle des machines, découvrez les turbines, écoutez les récits de ceux qui font tourner ce géant et comprenez comment la force de l’eau devient lumière.

Une expérience immersive, idéale pour comprendre les enjeux et le fonctionnement de l’hydroélectricité et découvrir l’envers du décor.

Après la visite guidée d’une durée d’1h20, vous pourrez explorer l’Espace I’Odyssélec.

Réservation en ligne https://www.barrage-chastang.com/

Pour des raisons de sécurité, la visite guidée du Barrage du Chastang n’est possible qu’à partir de 8 ans.

Animaux non acceptés (sauf chiens guides).

Sacs à dos, sacs à mains et appareils photo interdits.

Le port de chaussures fermées est obligatoire.

Carte d’identité en cours de validité à présenter à l’accueil. .

D29 Barrage du Chastang Servières-le-Château 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 02 barrage.chastang@vallee-dordogne.com

