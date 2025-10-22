Ici, nos savoir-faire Visite du Château Pourquey Gazeau Castelviel

Château Pourquey-Gazeau Vignobles Fouilhac

Une histoire de famille depuis 1674

Installés depuis 14 générations sur les hauteurs de Castelviel, l’un des plus beaux villages de l’Entre-deux-Mers, Cyril et Anita perpétuent la passion familiale tout en regardant vers l’avenir. Depuis 2010, ils ont fait le choix de l’agriculture biologique afin de préserver l’équilibre naturel et la richesse de leur terroir.

Le vignoble s’étend sur 74 hectares de coteaux argilo-calcaires, baignés par le soleil levant, offrant aux raisins un climat idéal pour exprimer toute la finesse aromatique de leurs cépages.

Ici, chaque vin raconte une histoire, celle d’un terroir transmis de génération en génération, avec le souci constant de qualité et d’authenticité.

Dans ce contexte nous organisons donc des visites et dégustations conviviales pour découvrir les vins et les chais en immersion toute l’année. .

1 A Pourquey Castelviel 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 47 27 02 earl@chateau-pourquey-gazeau.com

