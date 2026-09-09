Ici, nos savoir-faire – Visite du Domaine des Perchés Domaine des Perchés Cadillac-sur-Garonne

Informations pratiques

Cadillac-sur-Garonne

Ici, nos savoir-faire – Visite du Domaine des Perchés

Domaine des Perchés 1 Arnaud-Jouan-Sud Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24

Le Domaine des Perchés propose plusieurs expériences œnotouristiques d’une durée d’1 h à 1 h 30. Les visiteurs découvrent le parc, le château, le cuvier et le chai tout en explorant l’histoire du domaine, son approche de la viticulture en biodynamie, ses cépages et ses méthodes de vinification, notamment en amphores. Une visite dédiée met également en lumière les liens entre l’art, la biodiversité et le vin à travers les œuvres installées sur le domaine. Les expériences se concluent par une dégustation commentée des cuvées du domaine.

Un atelier sensoriel est également proposé, associant dégustation à l’aveugle en verre noir et découverte des arômes du vin, pour une approche ludique et immersive.

Les visites sont disponibles en français et en anglais.

Sur réservation .

Domaine des Perchés 1 Arnaud-Jouan-Sud Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 71 60 oenotourisme@domainedesperches.wine

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English : Ici, nos savoir-faire – Visite du Domaine des Perchés

L’événement Ici, nos savoir-faire – Visite du Domaine des Perchés Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-09-09 par CRT Nouvelle-Aquitaine